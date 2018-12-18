Суд приговорил участника акции против пенсионной реформы к двум годам условно

Тверской районный суд приговорил участника акции 9 сентября против повышения пенсионного возраста Ивана Белякова к двум годам условно с испытательным сроком на три года. Его признали виновным в применении насилия к сотруднику полиции.

Как сообщает «Медиазона», Беляков признал вину. По версии следствия, он схватил полицейского за дубинку, дернул, а тот упал и ушибся. Сам подсудимый рассказал, что так он пытался помешать полицейскому избивать протестующего.



На вопрос из зала о том, будет ли Беляков обжаловать решение, он ответил: «Да так, нет, наверное».



Напомним, что 9 сентября в нескольких городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста. Некоторые из митингующих, в том числе координаторы штабов Навального, были задержаны.