Роскомнадзор задумался о блокировке Google

Роскомнадзор не исключил внесения в законодательство изменений, которые сделают возможной блокировку поисковика Google за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов. По мнению экспертов, блокировка маловероятна.



Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что действующее законодательство не предполагает блокировку, но вопрос лишь во внесении изменений в закон, передает «Коммерсант».

«Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое, как блокировка»,— заявил Субботин.

Эксперты считают, что на практике заблокировать Google будет проблематично, так как с компанией завязано «слишком много экономических инструментов».

Напомним, Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за неисполнение закона об удалении из поисковой выдачи запрещенных сайтов. Ранее эксперты заявили, что введенный в России «налог на Google» негативно отразится на экономике.