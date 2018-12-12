АКРА присвоило Ак Барс Банку рейтинг на уровне A-

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Ак Барс Банку кредитный рейтинг A- (умеренно высокая кредитоспособность), по рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Рейтинг отражает адекватную оценку бизнес-профиля банка, адекватную позицию по капиталу, слабую позицию по риск-профилю, а также удовлетворительную позицию по фондированию и ликвидности. «Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга оказывает высокая вероятность экстраординарной поддержки (то есть поддержки в случае форсмажорных обстоятельств, — прим. ред.) со стороны органов власти», — отмечает агентство.

Выводы о высокой вероятности поддержки со стороны правительства Татарстана АКРА делает исходя из того, что потенциальный дефолт банка повлечет за собой существенный сбой банковской системы республики и повысит репутационные риски для властей. Несмотря на то что Ак Барс не является ключевым налогоплательщиком для республики, ухудшение его финансового положения могло бы повлечь за собой риски для регионального бюджета. Как отмечает АКРА, в банке сконцентрировано около 15% вкладов населения республики, кроме того, он выполняет важную транзакционную функцию.