Основин — о дебюте в «Ак Барсе»: «В голове сидело, что с «Салаватом» два раза обыгрывали СКА»

Нападающий «Ак Барса» Вячеслав Основин оценил свой дебют в составе команды и прокомментировал поражение от СКА (1:5).



— Ощущения от дебюта в новой команде положительные. Но все равно мало времени прошло, чтобы влиться, полностью понять требования тренерского штаба и выполнять их на 100 процентов. Но опять же, это не отговорки.

— Вы играли в тройке со Свитовым. Это как-то приободрило — все-таки капитан, лидер?

— Бесспорно, да. Но скажу, что все ребята дружелюбные, все помогают. В этом плане мне, думаю, комфортно.

— Так получилось, что это ваш третий матч против СКА — два первых с «Салаватом Юлаевым» вы выиграли. Вспоминали те матчи перед игрой сегодня? Как-то, может, настраивались с учетом тех победных матчей?

— Естественно, у меня было это в голове, что мы два раза обыгрывали СКА. Сегодня не получилось, будем работать дальше, — приводит слова Основина официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что Основин появился в составе «Ак Барса» неделю назад в результате обмена на Александра Бурмистрова.