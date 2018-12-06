Тимур Сиразиев: «К министерству обороны Великобритании у нас претензий нет»

Корреспондент Первого канала в Лондоне Тимур Сиразиев рассказал «Реальному времени», что съемочная группа направила на имя министра обороны Великобритании официальное письмо. В нем говорится о недопонимании, возникшем из-за снятого возле подразделения 77-й армейской бригады в графстве Беркшир.

«К военным у нас претензий нет. В распространенной министерством обороны бумаге меня шпионом не называли», — заявил журналист.

При этом отдельное письмо было направлено в редакцию BBC. Его текст Сиразиев опубликовал в Facebook.

В беседе с «Реальным временем» Сиразиев подчеркнул, что слово «шпион» использовал эксперт издания DailyMail. Уже оттуда его почерпнули другие британские СМИ. В итоге на пустом месте разразился скандал.

Он также рассказал об общем давлении, которое испытывают российские журналисты. Корреспондент Первого канала сообщил, что официальные каналы связи с официальными структурами королевства не работают. Пресс-службы зачастую не отвечают на запросы. Известны случаи, когда российским журналистам рекомендовали ознакомиться с официальной позицией ведомства в статьях западных изданий.

Российские дипломаты оказывают поддержку съемочной группе, добавил Сиразиев, однако и здесь контакт с Лондоном затруднен. По словам журналиста, твиттер-аккаунт посольства становится едва ли не более действенным методом, чем официальные ноты и обращения.

Кроме того, журналист рассказал о своем отношении к свободе слова и «западным ценностям». По его словам, резкого изменения отношения к этим понятиям после «шпионского» скандала не произошло. Сиразиев отметил, что постепенно приходил к пониманию неравенства «западных ценностей» и общечеловеческих ценностей.

«[Общечеловеческие] ценности — не равно «западные ценности», — подытожил корреспондент Первого канала.

Напомним, что скандал вокруг съемочной группы Первого канала разразился на прошлой неделе. Сюжет, на съемках которого Сиразиев стоял возле британского военного объекта, вышел 22 ноября в программе «Время». В первых числах декабря Mail On Sunday, The Daily Mail и BBC опубликовали статьи о секретном документе Минобороны Британии, в котором военных предупреждали о попытках журналистов проникнуть на территорию военной базы.