Минспорта России признал Загитову спортсменкой года

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алина Загитова стала спортсменкой 2018 года в России по версии Минспорта России.

По итогам голосования, проходившего на официальном сайте Министерства спорта, Загитова с большим отрывом опередила гимнастку Ангелину Мельникову и фехтовальщицу Инну Дериглазову.

Также на первое место фигуристку поставили в Экспертном совете конкурса, в который вошли Светлана Журова, Елена Вяльбе, Федор Емельяненко, Алина Кабаева, Александр Карелин, Станислав Поздняков и другие.

Сама спортсменка не смогла прийти на награждение из-за подготовки к финалу Гран-при. За Загитову награду забирал директор школы «Самбо-70», где она сейчас учится, Ренат Лайшев.

Напомним, в нынешнем году Загитова стала чемпионкой России и Европы, после чего выиграла Олимпийские игры.

На этой неделе Алина, вместе с еще двумя россиянками Туктамышевой и Самодуровой, выступит в финале мировых этапов Гран-при, который состоится в канадском Ванкувере.