«Башкирские пираты» выступают на фестивале Детской следж-хоккейной лиги

В Санкт-Петербурге продолжается фестиваль Детской следж-хоккейной лиги. В соревнованиях принимают участие десять команд детей с ограниченными возможностями здоровья из девяти городов России, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.



Компанию уфимской команде «Башкирские пираты» составили: «Тропик» (Тула), «Умка» (Одинцово), «Красная молния» (Красноярск), «Крылья советов» (Москва), «Снегири» (Москва), «Крылья» (Саратов), «Атал» (Чебоксары), «Сибирский лис» (Бердск), «Аврора» (Санкт-Петербург).

В рамках фестиваля состоялась презентация детской книги в стихах «Я играю в следж-хоккей», в которой принял участие главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев:

— Испытываю огромное уважение к детям и их родителям, они настоящие герои. Сколько всего вложено здесь, это все настоящее и честное. Когда я вслух читал детские стихи? Вот рядом со мной стоит сын, ему 20 лет, читал я ему детские книжки лет 19 назад, — сказал наставник.



Книга «Я играю в следж-хоккей» издана Детской следж-хоккейной лигой в сотрудничестве с петербургским издательством «Поляндрия». Написал стихи сибирский автор Олег Егоров. Книга посвящена спорту, который помогает особенным детям развиваться, дружить, играть, радоваться победам.