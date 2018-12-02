Спортсменка СК «Синтез» Карина Шкляр выиграла две золотые медали во второй день розыгрыша Кубка Президента РТ по прыжкам в воду

Спортсменка спортивного клуба водных видов спорта «Синтез» Карина Шкляр выиграла две золотые медали во второй день розыгрыша Кубка Президента Республики Татарстан по прыжкам в воду.

Свою первую награду наша юниорка завоевала в синхронных прыжках с 3м трамплина, выступая вместе с Мариной Шишкановой из Рузы, сообщает пресс-атташе клуба. Девушки уверенно прошли всю турнирную дистанцию, возглавив таблицу уже после 2 раунда. Их лучшая попытка – прыжок 3.5 оборота вперед из передней стойки – принес им 71.61 балла, а победная сумма составила 280.11 балла.

Карина Шкляр была лучшей и в индивидуальном виде программы. Набрав 461 балла ровно, спортсменка более чем на 40 опередила свою напарницу по «дуэту».

Помимо блестящего выступления представительницы «Синтеза», следует отметить победу перспективного татарстанца Глеба Касьянова. Он одержал победу на 10м вышке в младшей возрастной категории, 388.90, продемонстрировав программу с высоким уровнем сложности – 12.2.