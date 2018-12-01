СМИ показали тюремную камеру Цеповяза после ремонта — видео

В интернете появилось видео из камеры осужденного почти на 20 лет по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза в исправительной колонии № 3 в Амурской области.



Судя по кадрам, в камере стоит большой белый диван и кресло, на одной из стен висит телевизор, в углу — вентилятор. Сам Цеповяз стоит с мобильным телефоном в руке, которыми в колониях строгого режима пользоваться запрещено, отмечает «РЕН ТВ».

Свою камеру Цеповяз называет «хатой». Отмечается, что ремонт в камере сделали, чтобы «легче дышалось».

Ранее ФСИН России передала в Следственный комитет материалы проверки по фотографиям осужденного Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии.

Сам Цеповяз заявил, что не пользуется в колонии никакими привилегиями, а фотографии, на которых он есть крабов и шашлыки, являются подделкой. По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, заключенный ежемесячно получал различные деликатесы на сумму до 60 тысяч рублей в месяц.