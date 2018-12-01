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Происшествия

СМИ показали тюремную камеру Цеповяза после ремонта — видео

18:09, 01.12.2018
СМИ показали тюремную камеру Цеповяза после ремонта — видео
Фото: скриншот видео youtube.com

В интернете появилось видео из камеры осужденного почти на 20 лет по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза в исправительной колонии № 3 в Амурской области.

Судя по кадрам, в камере стоит большой белый диван и кресло, на одной из стен висит телевизор, в углу — вентилятор. Сам Цеповяз стоит с мобильным телефоном в руке, которыми в колониях строгого режима пользоваться запрещено, отмечает «РЕН ТВ».

Свою камеру Цеповяз называет «хатой». Отмечается, что ремонт в камере сделали, чтобы «легче дышалось».

Ранее ФСИН России передала в Следственный комитет материалы проверки по фотографиям осужденного Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии.

Сам Цеповяз заявил, что не пользуется в колонии никакими привилегиями, а фотографии, на которых он есть крабов и шашлыки, являются подделкой. По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, заключенный ежемесячно получал различные деликатесы на сумму до 60 тысяч рублей в месяц.

Происшествия
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