«Нижнекамскнефтехим» перевыполнил план производства товарной продукции на 12,3%

Фото: пресс-центр ПАО "Нижнекамскнефтехим"

ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 9 месяцев 2018 года перевыполнил план производства товарной продукции на 12,3%. Такие результаты озвучили на Совете директоров компании, который прошел 28 ноября. Заседание состоялось под руководством председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслана Шигабутдинова.

Члены Совета директоров обсудили и приняли к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности, выполнение плана капитальных вложений и финансирования компании за 9 месяцев. Прирост товарной продукции в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 3,9%. Товарной продукции за 9 месяцев 2018 года выработано на сумму 137,9 млрд рублей, что выше плана на 15,1 млрд и выработки прошлого года на 18,3 млрд рублей. Выручка от реализации продукции и услуг за отчетный период ПАО «Нижнекамскнефтехим» составила 138,4 млрд рублей, что выше выручки прошлого года на 17,2 млрд рублей.

Была принята к сведению информация о фактической уплате налогов и сборов в консолидированный бюджет РТ и согласован прогноз платежей на 2019 год. На заседании также обсудили и сотрудничество НКНХ с электронной торговой площадкой Onlinecontract. Анализ итогов за 9 месяцев показал эффективность реализации каучуков и пластиков, в том числе переработчикам по прямым договорам и через ЭТП Onlinecontract.

Члены Совета директоров также обсудили ход работы по привлечению финансирования для реализации проектов строительства нового этиленового комплекса ЭП-600 и производных, а также строительства ПГУ-ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Кроме того, на заседании был рассмотрен и утвержден производственно-финансовый план, а также план и финансирование капитальных вложений на 2019 год по ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Группе компаний Нижнекамскнефтехим в целом.