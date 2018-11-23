Гособвинитель запросил 7 лет за наркотаран полицейской машины в Казани

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7 лет колонии общего режима запросил сегодня гособвинитель ранее судимому 31-летнему казанцу Артуру Сатрутдинову по делу о наркотаране полицейской машины в апреле. Он также предложил заменить условный срок по прошлому приговору реальным и путем сложения назначить окончательное наказание в 8 лет и 3 месяца, передает из Верховного суда РТ журналист «Реального времени».

В судебных прениях гособвинитель Андрей Кропотов предложил переквалифицировать действия подсудимого с посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов на грубое нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть полицейского.

«Намерения лишить жизни сотрудника правоохранительных органов Сатрутдинов не имел, все его действия были продиктованы стремлением скрыться от преследовавших его экипажей и избежать задержания за управление машиной без прав», — сообщил суду представитель прокуратуры РТ.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 27 апреля 2018 года Сатрутдинов, находясь в состоянии опьянения, будучи лишен водительских прав, за рулем BMW не подчинился требованию автоинспекторов об остановке. Он пытался уйти от погони и на протяжении часа 21 раз нарушил правила дорожного движения, включая пересечение перекрестков на красный свет. Инспекторы в соответствии с ведомственными приказами решили заблокировать движение нарушителю патрульным авто, однако покинуть машину не успели. BMW протаранил полицейскую «Ладу». Старший инспектор ДПС 42-летний старший лейтенант полиции Юрий Матренин погиб, 29-летний комвзвода ДПС капитан полиции Вячеслав Морозов получил травмы.