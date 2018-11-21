Сборная России по футболу будет во второй корзине квалификации Евро-2020

По итогам Лиги наций стали известны корзины жеребьевки квалификации Евро-2020.

Сборная России попала во вторую корзину.

Корзина 1: Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Жеребьевка состоится 2 декабря в Ирландии. Команды будут разбиты на 10 групп по 5—6 сборных. На Евро выходят первые два места из каждой группы.

Остальные четыре путевки будут распределены между лучшими сборными по итогам Лиги наций, которые не попадут на Евро напрямую.