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«Рубин» поздравил Радика Шаймиева с днем рождения

12:42, 14.11.2018
«Рубин» поздравил Радика Шаймиева с днем рождения
Фото: "Реальное время"

Футбольный клуб «Рубин» поздравил Радика Шаймиева с 54-м днем рождения.

«Сегодня, 14 ноября, исполнилось 54 года генеральному директору OOO «Нира-экспорт», члену совета директоров АО «ТАИФ» Радику Минтимеровичу Шаймиеву.

Поздравляем Радика Минтимеровича с днем рождения, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов на профессиональном поприще!» — говорится на официальном сайте казанского клуба.

СпортФутболОбществоБизнес Татарстан
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