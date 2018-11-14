«Рубин» поздравил Радика Шаймиева с днем рождения
Футбольный клуб «Рубин» поздравил Радика Шаймиева с 54-м днем рождения.
«Сегодня, 14 ноября, исполнилось 54 года генеральному директору OOO «Нира-экспорт», члену совета директоров АО «ТАИФ» Радику Минтимеровичу Шаймиеву.
Поздравляем Радика Минтимеровича с днем рождения, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов на профессиональном поприще!» — говорится на официальном сайте казанского клуба.СпортФутболОбществоБизнес Татарстан
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