Кандидат от КПРФ победил на выборах главы Хакасии

Единственный кандидат на пост главы Хакасии Валентин Коновалов, представляющий КПРФ, по итогам обработки более 99,23% протоколов побеждает на выборах.

За Коновалова отдали голоса 100 579 человек (57,63%), против — 71 858 (41,17%). После обработки 100% протоколов, за него отдали 101 405 голосов (57,57%), против — 72 498 голосов (41,16%).



Явка избирателей по состоянию на 19.30 по местному времени составила 43,35%, пишет «РИА Новости».

Ранее зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что в ЦИК поступили жалобы на подвоз избирателей и нарушения запрета на агитацию в ходе второго тура выборов главы Хакасии.