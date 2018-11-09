В КФУ сообщили о прекращении тестирования профессоров и преподавателей

В КФУ, возможно, прекратилось тестирование профессоров и преподавателей.

Об этом «Реальному времени» рассказал профессор института физики КФУ Наиль Фаткуллин, автор открытого письма, в котором он призывал своих коллег не проходить тестирование профессорско-преподавательского состава вуза, начавшееся в вузе 15 октября.

«Насколько мне известно, сегодня тестирование ППС приостановлено. Временно или навсегда и связано ли это с публикациями, покажет будущее», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники КФУ возмутились проверкой знаний профессорско-преподавательского состава «с целью повышения качества образовательного процесса».

Преподаватели должны пройти тестирование на компьютерах в своих областях знаний по спискам.