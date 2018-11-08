Сотрудники КФУ возмутились тестированием преподавателей вуза

Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) возмутились проверкой знаний профессорско-преподавательского состава «с целью повышения качества образовательного процесса».

Преподаватели должны пройти тестирование на компьютерах в своих областях знаний по спискам. Оно завершится 5 декабря.



«На мой взгляд, это тестирование унизительно для ученых. Мелочная проверка, которая бросает тень недоверия на все их научные достижения и ученые степени», — рассказал социолог, бывший сотрудник КФУ, а ныне старший научный сотрудник ВШЭ Искандер Ясавеев.

Против тестирования выступил профессор кафедры молекулярной физики института физики КФУ, лауреат Госпремии РТ 2008 года Наиль Фаткуллин. Он разослал по внутренней университетской почте открытое письмо, в котором призвал коллег бойкотировать процедуру «унижения». По словам Фаткуллина, проверкой возмущены многие преподаватели КФУ.

Источники «Вечерней Казани» в университете сообщают, что в списке тестируемых нет фамилий руководства КФУ и его институтов.