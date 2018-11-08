МВД разоблачило наркогруппировку со связями в 20 регионах, включая Татарстан, изъято 950 кг «дури»

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Сегодня МВД России сообщило о серии успешных спецопераций полиции по раскрытию преступного наркосообщества, которое занималось контрабандой наркотиков из Европы, производством незаконных препаратов в подпольной лаборатории в Подмосковье и доставкой крупных партий в 20 регионов РФ в специально оборудованных машинах с тайниками.

«Задержаны 18 человек, в том числе лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, лица, осуществлявшие изготовление наркотиков, а также розничные сбытчики. Изъято более 950 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ, 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров и 1200 килограммов химических реактивов, свыше 15 килограммов фальсифицированного лекарственного препарата, используемого для лечения нервных расстройств, поддельные документы сотрудников силовых ведомств», — информирует официальный представитель МВД Ирина Волк.

Спецоперации в сентябре и октябре этого года проводили сотрудники ГУНК МВД России совместно с оперативниками Татарстана, Чувашии, Марий Эл, а также Новосибирской, Нижегородской и Московской областей. Пресечено три поставки особо крупных партий наркотиков, в четырех регионах удалось ликвидировать розничные сети сбыта.

В Москве и Подмосковье установлены так называемые «склады», а также задержаны лица, ответственные за обеспечение их деятельности и за логистику трафика наркотиков.

Напомним, в начале сентября в Казани задержали иномарку со 116 кг наркотиков под обшивкой.