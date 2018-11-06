Чемпионы НХЛ и КХЛ могут сыграть между собой в сентябре 2019 года

Международная федерация хоккея (IIHF) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) могут провести матч между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина в сентябре следующего года. Об этом со ссылкой на президента IIHF Рене Фазеля сообщает ТАСС.

«Мы провели переговоры, но они в дальнейшем будут труднее, чем обычно. Есть планы провести матчи между обладателями Кубка Гагарина и Кубка Стэнли в сентябре. Гэри может быть готов, но нам нужно обсудить это с КХЛ. Гэри принципиально не против этих игр, но есть ряд различных точек в обсуждении. Сложнее будет уговорить победителя Кубка Стэнли, потому что турнир завершится в июне, а нужно играть уже в сентябре, что всегда очень чувствительно», — сказал Фазель.

При этом, президент IIHF не исключил возможность участия в матчах против чемпиона НХЛ победителей ЛИги чемпионов и Hockey Europe.