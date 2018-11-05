В центре Перми рухнувшее дерево придавило прохожего
В центре Перми рухнувшее дерево придавило прохожего.
Инцидент произошел на Комсомольском проспекте, во дворе дома №89, вечером в воскресенье, 4 ноября. По предварительным данным, из-за сильного снегопада старый ствол не выдержал и рухнул на мужчину, пишет издание «Вкурсе».
В результате происшествия дерево придавило ногу пермяку. На место прибыли сотрудники МЧС и медики, которые помогли пострадавшему. Родственники посоветовали мужчине обратиться в суд с требованием взыскания компенсации с коммунальных служб.
Напомним, этим летом в Перми из-за урагана обрушилась стена в грузинском кафе.Происшествия
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