В центре Перми рухнувшее дерево придавило прохожего

В центре Перми рухнувшее дерево придавило прохожего.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте, во дворе дома №89, вечером в воскресенье, 4 ноября. По предварительным данным, из-за сильного снегопада старый ствол не выдержал и рухнул на мужчину, пишет издание «Вкурсе».

В результате происшествия дерево придавило ногу пермяку. На место прибыли сотрудники МЧС и медики, которые помогли пострадавшему. Родственники посоветовали мужчине обратиться в суд с требованием взыскания компенсации с коммунальных служб.

Напомним, этим летом в Перми из-за урагана обрушилась стена в грузинском кафе.