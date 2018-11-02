У здания посольства Саудовской Аравии в Лондоне произошел пожар

Возле здания дипмиссии Саудовской Аравии в столице Великобритании произошел пожар. Причина возгорания не установлена.



Отмечается, что до возникновения пожара в районе инцидента были слышны «взрывы», сообщает Daily Mail. По сообщениям пользователей социальных сетей, к месту ЧП выехали сотрудники экстренных служб.

'Loud explosion' heard as a huge fire breaks out next to Saudi Arabian Embassy in London https://t.co/piIvqHrNnt pic.twitter.com/Chtb6jViJv

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 2 ноября 2018 г.

Информации о пострадавших в результате произошедшего к настоящему моменту не поступало.

Fire raging in building next door to #Saudi embassy in London pic.twitter.com/S6Lv87Sf86

— Jo Lley (@jolley198) 2 ноября 2018 г.

Напомним, в октябре произошел скандал из-за пропажи саудовского журналиста Джамаля Хашогджи после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее стало известно, что части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула.



Министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр назвал смерть Хашогджи «ужасной ошибкой и трагедией» и пообещал привлечь виновных к ответственности. Подробно о трагическом инциденте и его возможных последствиях — в материале «Реального времени».

