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Происшествия

У здания посольства Саудовской Аравии в Лондоне произошел пожар

13:57, 02.11.2018

Возле здания дипмиссии Саудовской Аравии в столице Великобритании произошел пожар. Причина возгорания не установлена.

Отмечается, что до возникновения пожара в районе инцидента были слышны «взрывы», сообщает Daily Mail. По сообщениям пользователей социальных сетей, к месту ЧП выехали сотрудники экстренных служб.

Информации о пострадавших в результате произошедшего к настоящему моменту не поступало.

Напомним, в октябре произошел скандал из-за пропажи саудовского журналиста Джамаля Хашогджи после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее стало известно, что части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула.

Министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр назвал смерть Хашогджи «ужасной ошибкой и трагедией» и пообещал привлечь виновных к ответственности. Подробно о трагическом инциденте и его возможных последствиях — в материале «Реального времени».

Происшествия
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