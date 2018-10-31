Минниханов посетил мечеть шейха Зайда в ОАЭ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил мечеть шейха Зайда в ОАЭ. Соответствующие фотографии президент РТ опубликовал на своей странице в Instagram.

Мечеть является одной из крупнейших в мире.





Напомним, Минниханов приехал в ОАЭ для участия в Глобальном исламском экономическом саммите в Дубае (ОАЭ). Там президент РТ был удостоен специальной награды за развитие исламской экономики.

Ранее Минниханов покатался на доске для серфинга в Дубае (ОАЭ).