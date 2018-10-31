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Минниханов посетил мечеть шейха Зайда в ОАЭ

15:01, 31.10.2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил мечеть шейха Зайда в ОАЭ. Соответствующие фотографии президент РТ опубликовал на своей странице в Instagram.

Мечеть является одной из крупнейших в мире.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 31 Окт 2018 в 2:21 PDT


Напомним, Минниханов приехал в ОАЭ для участия в Глобальном исламском экономическом саммите в Дубае (ОАЭ). Там президент РТ был удостоен специальной награды за развитие исламской экономики.

Ранее Минниханов покатался на доске для серфинга в Дубае (ОАЭ).

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