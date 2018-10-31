Минниханов посетил мечеть шейха Зайда в ОАЭ
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил мечеть шейха Зайда в ОАЭ. Соответствующие фотографии президент РТ опубликовал на своей странице в Instagram.
Мечеть является одной из крупнейших в мире.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 31 Окт 2018 в 2:21 PDT<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, Минниханов приехал в ОАЭ для участия в Глобальном исламском экономическом саммите в Дубае (ОАЭ). Там президент РТ был удостоен специальной награды за развитие исламской экономики.
Ранее Минниханов покатался на доске для серфинга в Дубае (ОАЭ).ОбществоВласть
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