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В Афганистане 25 военных и чиновников погибли при крушении вертолета

10:18, 31.10.2018
В Афганистане 25 военных и чиновников погибли при крушении вертолета
Фото: скриншот видео youtube.com

Военный вертолет потерпел крушение в районе Анара Дара провинции Фарах в Афганистане, на его борту находились 25 человек, все они погибли.

Радикальное движение Талибан (запрещено в России) заявило, что вертолет был подбит боевиками, сообщает 1TV News.

Телеканал Tolo News со ссылкой на представителя 207-го корпуса армии Афганистана в свою очередь сообщает, что на борту вертолета находились 20 человек. Среди них был глава парламента провинции Фарах Фарид Бакхтавар, два областных депутата, заместитель командира 207-го корпуса армии Афганистана.

Ранее в столице Афганистана Кабуле произошли взрывы на избирательных участках.

Происшествия
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