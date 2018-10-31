В Афганистане 25 военных и чиновников погибли при крушении вертолета

Военный вертолет потерпел крушение в районе Анара Дара провинции Фарах в Афганистане, на его борту находились 25 человек, все они погибли.

Радикальное движение Талибан (запрещено в России) заявило, что вертолет был подбит боевиками, сообщает 1TV News.

Телеканал Tolo News со ссылкой на представителя 207-го корпуса армии Афганистана в свою очередь сообщает, что на борту вертолета находились 20 человек. Среди них был глава парламента провинции Фарах Фарид Бакхтавар, два областных депутата, заместитель командира 207-го корпуса армии Афганистана.



Ранее в столице Афганистана Кабуле произошли взрывы на избирательных участках.