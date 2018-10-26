Доренко извинился за слова эксперта о «режущих» людей аутистах

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» извинился за слова эксперта, который заявил, что аутисты «режут» людей.

«Я вновь приношу извинения за появление недопустимого высказывания на нашем сайте, прошу считать нас, нашу радиостанцию своим союзником и использовать наш эфир для борьбы с предрассудками. Мы с вами. И, простите», — написал Доренко в своем Telegram.

По словам главреда «Говорит Москва», в тот же день высказывание, задевающее интересы детей с аутизмом и их родителей, было снято с сайта.

Напомним, что 20 октября на сайте радиостанции «Говорит Москва» был опубликован комментарий заведующего лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН, профессора Савельева, о керченской трагедии.

Савельев заявил, что Росляков имел аутизм, а также дал определение заболеванию, назвав его «параноидальной шизофренией». Также он добавил, что «девочки обычно дома всех режут ночью при таких расстройствах». После этого сообщество, представляющее интересы людей с аутизмом, обратилось к РАН и журналистам с просьбой прекратить распространять лженаучные утверждения.