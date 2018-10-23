Верховный суд РТ оставил в СИЗО брата экс-начальника ОБОП

Фото: Реальное время

Законным и обоснованным признал арест Динара Залялова сегодня Верховный суд Татарстана.

Напомним, младший брат экс-начальника отдела БОП МВД республики был заключен под стражу 12 октября, его обвиняют в посредничестве взятке в 25 млн рублей, из которых, по версии следствия, 17 млн уже возвращены.

Ранее в СИЗО по обвинению в получении взятки на полмиллиона рублей под стражу отправили подполковника полиции в отставке Ильнара Залялова. Вину братья не признают.

Показания против Заляловых дали фигуранты из дела ОПС «Тукаевские» — Наиль Шайхутдинов и Геннадий Кирилов, которые находятся в СИЗО с октября прошлого года. Вчера Верховный суд РТ продлил их арест до конца января, несмотря на заявления о фальсификации дела.