«Торос» проиграл «Ладе» Емелина в овертайме

Нефтекамский «Торос» дома уступил тольяттинской «Ладе» в рамках чемпионата ВХЛ — 2:3 в овертайме. Наставники команд прокомментировали исход поединка.



Анатолий Емелин, главный тренер «Лады»:



— Равная игра, в которой нам повезло больше, выиграли в овертайме. Но хоккеисты, которые должны делать результат, пока у нас не играют. Очень понравилась наша молодежь.



Руслан Сулейманов, главный тренер «Тороса»:



— Двоякое впечатление осталось от игры. Очень робко вошли в игру, пропустили легкие голы. После чего пришлось прикладывать массу усилий. Ребята, конечно, молодцы, что вытащили игру. В третьем периоде должны были забивать, моменты были. А в овертайме допустили грубую ошибку. Соперник серьезный, сбалансированная команда, нам пришлось тяжело. К сожалению, на разминке получил травму Дубровский, его, возможно и не хватило.