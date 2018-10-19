В Уфе на скалодроме в детской комнате 5-летняя девочка сломала позвоночник

Следком проверит скалодром в Уфе, где в детской комнате сломала позвоночник 5-летняя девочка.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 14 октября. По информации силового ведомства, пострадавшая получила травму в виде компрессионного перелома двух позвонков. Девочка была госпитализирована.

В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства произошедшего, в том числе качество оказываемых организацией услуг.

Напомним, ранее на Ульяновском автозаводе работница получила тяжелую травму головы.