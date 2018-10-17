Матчи в Континентальной хоккейной лиге начнутся с минуты молчания в память о погибших в Керчи

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Все девять матчей регулярного чемпионата КХЛ, которые пройдут 18 октября начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Керчи.

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким погибших во время трагедии в политехническом колледже города Керчь. Матчи регулярного чемпионата лиги 18 октября начнутся с минуты молчания», — говорится в релизе на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, 17 октября в Керченском технологическом техникуме произошел взрыв неустановленного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось о 50 пострадавших.

