Новости происшествий

10:01 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Причиной пожара в саратовском ТЦ «Триумф Молл» стало возгорание фритюрницы в кафе

08:58, 03.10.2018
Причиной пожара в саратовском ТЦ «Триумф Молл» стало возгорание фритюрницы в кафе
Фото: скриншот

В Саратове в торговом-центре «Триумф Молл» вечером во вторник, 2 октября, произошел пожар.

Сообщение о задымлении в кафе «Восточный Экспресс», расположенном на втором этаже, поступило в оперативные службы в 18:30. Сотрудники ТЦ экстренно вывели более 400 человек из здания.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пламя было потушено огнетушителями до приезда пожарных подразделений. Причиной пожара стало загорание фритюрницы. Видеозапись инцидента уже появилась в соцсетях.

В результате происшествия погибших нет, пострадал один человек, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее во время пожара погиб известный саратовский общественник.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты