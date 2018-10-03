Причиной пожара в саратовском ТЦ «Триумф Молл» стало возгорание фритюрницы в кафе

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В Саратове в торговом-центре «Триумф Молл» вечером во вторник, 2 октября, произошел пожар.

Сообщение о задымлении в кафе «Восточный Экспресс», расположенном на втором этаже, поступило в оперативные службы в 18:30. Сотрудники ТЦ экстренно вывели более 400 человек из здания.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пламя было потушено огнетушителями до приезда пожарных подразделений. Причиной пожара стало загорание фритюрницы. Видеозапись инцидента уже появилась в соцсетях.

В результате происшествия погибших нет, пострадал один человек, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее во время пожара погиб известный саратовский общественник.