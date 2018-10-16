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В Сети опубликовали видео, где робот-собака от Boston Dynamics выполняет первую реальную работу

15:22, 16.10.2018

В Сети опубликовали видео с тестом робота Spot от Boston Dynamics, где он не просто бегает по пересеченной местности, а инспектирует помещение.

Что именно он проверяет, не сообщается, однако, по словам компании, он показал свою способность вдумчиво проверять строящиеся здания, а дополнительная камера позволяет роботу анализировать данные с использованием интернета.

Производитель обещает, что первые роботы-собаки от американской компании Boston Dynamics появятся в продаже уже в 2019 году.

ТехнологииIT
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