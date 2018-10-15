Тренер Макгрегора: «Конор не заинтересован в любом другом бое, кроме как с Нурмагомедовым»

Тренер 8 номера в рейтинге UFC и экс-чемпиона промоушэна Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал, что ирландец с нетерпением ждет реванша с Хабибом Нурмагомедовым.

«Реванш против Нурмагомедова вызывает в Коноре настоящий огонь, что напоминает мне его поведение после поражения Нэйту Диасу. Тогда внутри Конора горел пожар. Он очень хотел провести реванш. Он тренировался, как зверь, чтобы подойти к нему в лучшей форме и победить. Будет ли Макгрегор желать боя с Энтони Петтисом или Тони Фергюсоном? Они отличные бойцы, и я не хочу их оскорбить, но не уверен, что Конор заинтересован в любом другом бое, кроме как против Хабиба.

Я думаю, наша готовность против Нурмагомедова была слишком оборонительной. Макгрегор очень хороший атакующий боец. Однако в этот раз, когда у него были возможности атаковать, это был не тот Конор, который победил Эдди Альвареса. Он не дрался в ММА почти два года. Ранее я говорил, что простой нисколько не скажется на нем, но, если говорить откровенно, то простой все-таки повлиял», — цитирует Кавана ESPN.