Навальный сообщил о предъявлении обвинения по новому уголовному делу

Политик Алексей Навальный сообщил о предъявлении ему обвинений по новому уголовному делу.

По его словам, заявление на него написал два года назад бывший сотрудник МВД, проходящий по «делу Магнитского», — Павел Карпов, однако за дело «взялись» только сейчас, говорится на сайте политика.

Карпов, по словам Навального, обвинил его в клевете после выпуска сюжета про его элитную недвижимость и автомобили. Он рассказал следователю, что деньги на все это ему подарил состоятельный друг.

Напомним, Навальный только вчера вышел на свободу. Его арестовывали на 20 суток по делу об акции против повышения пенсионного возраста.