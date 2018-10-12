Талгат Абдуллин: «У всего есть начало, у всего есть конец!»

Фото: Олег Тихонов

Талгат Абдуллин прокомментировал «Реальному времени» свою отставку с поста исполнительного директора Госжилфонда при президенте РТ:

— Меня не сняли, я сам заявление подал, по собственному желанию, сегодня. У всего есть начало, у всего есть конец, сколько можно? — сообщил Абдуллин, а на вопрос о возможном новом месте работы, ответил: — Я дал себе зарок — ничего не загадывать наперед! Что будет, то будет, надо принимать. Как говорил Высоцкий: «Опозданий к Богу не бывает!» Поэтому все будет хорошо, надеюсь.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов отправил в отставку главу Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина. Его место займет руководитель Госкомитета Татарстана по тарифам Марат Зарипов.

«Указом Президента Татарстана на должность главы Госжилфонда Татарстана назначен Марат Зарипов, ранее занимавший должность председателя Государственного комитета по тарифам», — передает «Татар-информ» со ссылкой на официального представителя казанского Кремля Лилию Галимову.



Зарипов возглавлял Госкомитет РТ по тарифам с 2012 года по настоящее время. Ранее он занимал пост руководителя Управления Федерального казначейства по РТ.

