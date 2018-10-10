АСВ не смогло добиться признания недействительности сделок «Спурта» на почти 8 млн рублей

Конкурсный управляющий ПАО АКБ «Спурт» не смог добиться от суда признания недействительности четырех сделок.

В том числе, Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд признал законным перевод со счета ООО «Медицинское объединение «Спасение» 4,2 млн рублей. Также суд отказался встать на сторону управляющего в сделке с ООО «Столярный Арсенал Казань» (1,5 млн рублей) и в погашении кредита (2,6 млн руб.)

Кроме того, Арбитражный суд РТ признал действующим договор уступки права требований, заключенный с АО «МСП Банк», сумма по нему не указывается, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Ранее АС РТ отказался признать недействительной сделку между банком «Спурт» и ИП Зиганшиным Р.Х.