АС РТ отказался признать недействительной сделку между банком «Спурт» и ИП Зиганшиным Р.Х.

Арбитражный суд Татарстана отказался признать недействительной сделку между банком «Спурт» и ИП Зиганшиным Р.Х.

Речь идет о сделке по перечислению со счета индивидуального предпринимателя, открытого в банке, в пользу УФК по РТ Межрайонной ИФНС России № 6 по РТ денежных средств в размере 4,7 млн рублей, говорится на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Из открытых источников следует, что в России всего два ИП Зиганшин Р.Х. Один из них находится в Томской области, а второй в Татарстане. Фамилия, имя и отчество последнего — Зиганшин Равиль Хабибуллович — совпадает с данными главы ПСО «Казань».

Ранее сообщалось, что конкурсное производство «Спурт Банка» продлили до 27 марта.

