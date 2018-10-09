Хабиб Нурмагомедов получил пояс UFC, но будет оштрафован на 250 тысяч евро

Фото: Хабиб Нурмагомедов © khabib_nurmagomedov/instagram

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сохранит титул чемпиона (UFC) в легком весе. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, чьи слова приводит портал TMZ.

Сам боец уже опубликовал фото вместе с поясом в своем Instagram.

При этом Хабиб будет оштрафован за инцидент, который произошел после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Сумма штрафа, по предварительным данным, составит 250 тыс. долларов.

«Думаю, сумма штрафа составит 250 тыс. долларов», — цитирует Уайта TMZ.



Ранее сообщалось, что Нурмагомедов может быть полностью лишен гонорара за бой с Макгрегором, а также получить дисквалификацию сроком от 4 до 6 месяцев.