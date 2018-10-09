«Транснефть» за 750 млн долларов купила долю НМТП у братьев Магомедовых

«Транснефть» получила контроль над Новороссийским морским торговым портом (НМТП). Компания выкупила у группы «Сумма» арестованного Зиявудина Магомедова долю в совместном предприятии Novoport Holding, владеющем 50,1% порта.



Сумма сделки, одобрение на которую дала ФАС еще в конце февраля, составила $750 млн, пишет «Коммерсант». Кроме того, «Транснефть» может получить пока не выплаченные дивиденды порта по пакету «Суммы».

«Транснефть» приобрела у группы «Сумма» 25% крупнейшего в РФ Новороссийского морского торгового порта, сообщили представители компаний.

Отмечается, что «Транснефть» и «Сумма» через СП Novoport Holding Ltd на паритетной основе владеют 50,1% НМТП, еще 10,5% монополия контролирует самостоятельно через «Транснефть-сервис», 20% порта принадлежит Росимуществу, еще 5,3% — у ОАО РЖД.

Ранее Тверской районный суд Москвы продлил арест совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову до 5 ноября. На аналогичный срок продлен арест главе «Интекс» Артуру Максидову.