Google сообщил о закрытии своей социальной сети Google+

Американская компания Google закроет для индивидуальных пользователей свою социальную сеть Google+. Это связано с низкой популярностью сервиса у пользователей.

Закрытие соцсети займет 10 месяцев, говорится в блоге компании.

В том же сообщении говорится об уязвимости Google+, которая могла затронуть данные около 500 тыс. пользовательских аккаунтов. По информации компании, скрытыми данными, включая имя, адрес электронной почты, профессию, пол и возраст, могли воспользоваться разработчики 438 приложений для Google+.

Ранее сообщалось, что Google Chrome перестанет работать на 32 млн устройств c Android.