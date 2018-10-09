Google сообщил о закрытии своей социальной сети Google+
Американская компания Google закроет для индивидуальных пользователей свою социальную сеть Google+. Это связано с низкой популярностью сервиса у пользователей.
Закрытие соцсети займет 10 месяцев, говорится в блоге компании.
В том же сообщении говорится об уязвимости Google+, которая могла затронуть данные около 500 тыс. пользовательских аккаунтов. По информации компании, скрытыми данными, включая имя, адрес электронной почты, профессию, пол и возраст, могли воспользоваться разработчики 438 приложений для Google+.
Ранее сообщалось, что Google Chrome перестанет работать на 32 млн устройств c Android.ТехнологииТелекоммуникации
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