В США застрелили рэпера Hollywood Play

В Нью-Йорке убили рэпера Фрэнка Снайдера, известного под псевдонимом Hollywood Play.

Инцидент произошел в ночь на 7 октября, передает «Лайф» со ссылкой на New York Post. Музыкант стоял около входа в клуб, когда у него остановился чёрный седан, из которого и был открыт огонь в сторону исполнителя.

Рэпер получил ранения ноги и шеи и был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть. По словам бармена клуба, целью стрелка был именно Снайдер.

Ранее СМИ сообщили о смерти американского рэпера Мак Миллера.