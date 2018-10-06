В Казани на Губкина произошло ДТП с участием автобуса — образовалась пробка

В Казани на Губкина произошла авария. Участниками ДТП стали 55 автобус и автомобиль Nissan Juke. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени», ставший очевидцем происшествия.

Автобус перекрыл часть дороги и стал причиной большой пробки, образовавшейся там. Судя по данным сервиса «Яндекс.пробки», затор начинается от развязки на Мамадышский тракт и заканчивается после перекрестка Проспекта Победы с Губкина.

В Сети ранее опубликовали видеозапись аварии, когда автобус вылетел на красный и протаранил Audi. Пострадали несколько человек.