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В Казани на Губкина произошло ДТП с участием автобуса — образовалась пробка

12:00, 06.10.2018
В Казани на Губкина произошло ДТП с участием автобуса — образовалась пробка
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

В Казани на Губкина произошла авария. Участниками ДТП стали 55 автобус и автомобиль Nissan Juke. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени», ставший очевидцем происшествия.

Автобус перекрыл часть дороги и стал причиной большой пробки, образовавшейся там. Судя по данным сервиса «Яндекс.пробки», затор начинается от развязки на Мамадышский тракт и заканчивается после перекрестка Проспекта Победы с Губкина.

В Сети ранее опубликовали видеозапись аварии, когда автобус вылетел на красный и протаранил Audi. Пострадали несколько человек.

Происшествия Татарстан
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