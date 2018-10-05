Бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака приговорили к 15 годам тюрьмы

В Южной Кореи приговорили бывшего президента страны Ли Мён Бака к 15 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Также его оштрафовали на $11,5 млн.

Как сообщает «Рёнхап», бывшего южнокорейского лидера признали виновным во взяточничестве.

Ли Мён Бак стал уже четвертым президентом Южной Кореи, который отправился в тюрьму.

Ранее бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили еще к восьми годам тюрьмы вдобавок к 24 годам. Она признана виновной в получении взятки Службы национальной разведки и вмешательстве в выдвижение кандидатов от правящей тогда партии Saenuri на выборах 2016 года