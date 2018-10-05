Бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака приговорили к 15 годам тюрьмы
В Южной Кореи приговорили бывшего президента страны Ли Мён Бака к 15 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Также его оштрафовали на $11,5 млн.
Как сообщает «Рёнхап», бывшего южнокорейского лидера признали виновным во взяточничестве.
Ли Мён Бак стал уже четвертым президентом Южной Кореи, который отправился в тюрьму.
Ранее бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили еще к восьми годам тюрьмы вдобавок к 24 годам. Она признана виновной в получении взятки Службы национальной разведки и вмешательстве в выдвижение кандидатов от правящей тогда партии Saenuri на выборах 2016 года
Источник: https://realnoevremya.ru/news/106578-byvshego-prezidenta-yuzhnoy-korei-prigovorili-esche-k-vosmi-godam-tyurmy Происшествия
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