Бывшего президента Южной Кореи приговорили еще к восьми годам тюрьмы

Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе еще к восьми годам тюрьмы. Также ее обязали выплатить 3,3 млрд корейских вон ($2,9 млн).

Экс-президент признана виновной в получении взятки Службы национальной разведки и вмешательстве в выдвижение кандидатов от правящей тогда партии Saenuri на выборах 2016 года, сообщает «Ренхап».

Ранее в апреле центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Также она должна выплатить штраф в размере 18 млрд вон (около $17 млн).