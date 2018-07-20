Бывшего президента Южной Кореи приговорили еще к восьми годам тюрьмы
Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе еще к восьми годам тюрьмы. Также ее обязали выплатить 3,3 млрд корейских вон ($2,9 млн).
Экс-президент признана виновной в получении взятки Службы национальной разведки и вмешательстве в выдвижение кандидатов от правящей тогда партии Saenuri на выборах 2016 года, сообщает «Ренхап».
Ранее в апреле центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Также она должна выплатить штраф в размере 18 млрд вон (около $17 млн).Происшествия
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