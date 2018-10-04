Имущество пермского пенсионного фонда «Стратегия» продают на торгах

В Перми на аукцион выставят имущество негосударственного пенсионного фонда «Стратегия», обанкротившегося в 2016 году. Информация появилась на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Торги пройдут в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений. Всего будет представлено три лота. Первый лот — комплект штор в хорошем состоянии — оцениваются в 592, 2 тыс. рублей. Два остальных — ценные бумаги. В частности, одна облигация ООО «СТП» продается по цене 11,9 тыс. рублей, а инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости «Родные просторы» под управлением ООО УК «Ак Барс капитал» в количестве 337,44532 штуки стоят 22 млн рублей.

Торги имуществом финансовой организации будут проведены 20 ноября.

Напомним, Банк России аннулировал лицензию НПФ «Стратегия» в марте 2016 года. На тот момент клиентами фонда были почти 80 тысяч человек, большая часть из которых — пенсионеры. Приблизительно, накопления граждан в фонде составляли около 2,6 млрд рублей.

Экс-глава «Стратегии» Петр Пьянков, по версии следствия, занимая должность генерального директора негосударственного пенсионного фонда, присвоил и растратил принадлежащие организации ценные бумаги, в результате чего причинил фонду ущерб в особо крупном размере.