Уфимка Полина Монова — двукратная чемпионка России по теннису

В Казани завершился чемпионат России по теннису. Соревнования проходили на базе Академии тенниса, сообщает пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта РБ.

В женском финале встретились хозяйка корта Сабина Шайдуллина и Полина Монова из Уфы. По итогам трехчасового поединка Полина одержала победу — 6:3, 4:6, 6:3 и стала чемпионкой России.

В игре за бронзовую медаль Анастасия Фролова (Москва) одержала победу над Дарьей Мишиной (Ленинградская область) со счетом 6:3, 7:6.

В парном разряде в борьбе за «золото» встретились москвички Натела Дзаламидзе и Анастасия Фролова с Ольгой Дорошиной (Москва) и Полиной Моновой (Уфа). Чемпионками страны в этом разряде стали Дорошина и Монова, выигравшие финал со счетом 6:3, 6:3.