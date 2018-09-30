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Происшествия

СМИ опубликовали видео взрыва в Донецке, при котором погиб Захарченко

20:56, 30.09.2018

В сети появилось видео взрыва в Донецке, в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Видео опубликовал телеканал «Россия 1». На кадрах видно, как кортеж Захарченко подъезжает к кафе «Сепар» в центре Донецка, после чего периметр осматривает охрана. Когда Захарченко с охраной входят в здание, раздается взрыв.

Ранее в ДНР сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве Александра Захарченко является сотрудником СБУ. Напомним, взрыв произошел 31 августа.

Происшествия
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