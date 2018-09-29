Мировые суды Казани с начала года осудили 45 иностранцев за использование подделанных документов

С начала 2018 года мировые судьи вынесли обвинительные приговоры в отношении 45 граждан Таджикистана и Узбекистана по статье УК РФ «Использование заведомо подложных документов».

Все они в разное время предъявляли в аэропорту «Казань» и на железнодорожном вокзале станции «Казань» национальные паспорта и миграционные карты с поддельными штампами, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. За это иностранцы получали штрафы, также решался вопрос об их депортации с территории РФ.

Ранее сообщалось, что в России введут квоту на привлечение иностранной рабочей силы в сфере строительства.