Суд арестовал брата экс-главы Дагестана на 2 месяца
Суд в Махачкале арестовал на 2 месяца брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова — Раджаба.
«Суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на 2 месяца депутата народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова», — передает РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Махачкале брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаба. Его подозревают в участии в преступном сообществе, которое за взятки устанавливало гражданам инвалидность.
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