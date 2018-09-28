Компания Безоса Blue Origin будет поставлять двигатели на новую американскую ракету Vulcan
Компания Blue Origin Джеффа Безоса поставит ракетные двигатели BE-4 на сжиженном газе на новую ракету Vulcan.
Производитель United Launch Alliance (ULA) выбрал этот двигатель в результате конкурса. На каждой ракете будут устанавливаться два таких двигателя, работающих на сжиженном природном газе.
Ракета предназначена для запуска военных спутников. Новые двигатели заменят российские РД-180, которыми еще несколько лет назад снабжали все запускаемые в США ракеты, в том числе действующие Atlas V. Запуск новой ракеты запланирован на 2020 год, сообщает Forbes.
Ранее сообщалось, что Россия поставит США 19 ракетных двигателей.ПромышленностьМашиностроение
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