Виталий Мутко возглавит оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летния Перми

Вице-премьер РФ Виталий Мутко возглавит оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летния Перми. Вопрос обсуждался на встрече с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

В настоящее время совместно с региональными властями подготовлен проект распоряжения Правительства РФ об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия основания Перми. Предполагается, что в состав оргкомитета войдут представители сферы бизнеса, власти, деятели искусства и культуры. Виталий Мутко сообщил, что готов возглавить оргкомитет.

«План подразумевает максимальную концентрацию городских проектов и мероприятий, благоустройство исторических и культурных территорий, а также формирование условий для развития территорий, открывающих выход к реке Каме», — отметил Максим Решетников

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Перми, которое пройдет в 2023 году.