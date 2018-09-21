В Донецке произошел новый взрыв
В хлебном магазине в Донецке произошел взрыв. Из-за осколков пострадала одна женщина.
По предварительной информации, взорвалась граната, говорится в telegram-канале War-Gonzo российского военного корреспондента Семена Пегова.
Напомним, ранее на Пегова во время прямого эфира программы «Время покажет» на Первом канале напал неизвестный.
Ранее в результате взрыва в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко.Происшествия
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