В Донецке во время прямого эфира напали на военного корреспондента из России

В Донецке на российского военного корреспондента и автора проекта WarGonzo Семена Пегова напал неизвестный во время прямого эфира программы «Время покажет» на Первом канале.

В ходе репортажа корреспондента толкнул из кадра одетый в камуфляж мужчина. Пегов смог уклониться и продолжить беседу с ведущим Артемом Шейниным. На заднем плане в этот момент завязалась драка.

«Все нормально. Это была провокация абсолютно неадекватного человека в форме. Но ребята сейчас его увели отсюда», — заявил военкор.

Отвечая на вопрос Шейнина, журналист отметил, что после убийства главы ДНР Александра Захарченко обстановка в республике «достаточно нервная».



О мотивах и личности нападавшего пока ничего не известно.

