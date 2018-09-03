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Происшествия

В Донецке во время прямого эфира напали на военного корреспондента из России

19:38, 03.09.2018
В Донецке во время прямого эфира напали на военного корреспондента из России
Фото: скриншот видео youtube.com

В Донецке на российского военного корреспондента и автора проекта WarGonzo Семена Пегова напал неизвестный во время прямого эфира программы «Время покажет» на Первом канале.

В ходе репортажа корреспондента толкнул из кадра одетый в камуфляж мужчина. Пегов смог уклониться и продолжить беседу с ведущим Артемом Шейниным. На заднем плане в этот момент завязалась драка.

«Все нормально. Это была провокация абсолютно неадекватного человека в форме. Но ребята сейчас его увели отсюда», — заявил военкор.

Отвечая на вопрос Шейнина, журналист отметил, что после убийства главы ДНР Александра Захарченко обстановка в республике «достаточно нервная».

О мотивах и личности нападавшего пока ничего не известно.

Происшествия
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